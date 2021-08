La Juventus potrebbe cedere Weston McKennie in questi ultimi giorni prima della fine del mercato. Nei radar dei bianconeri ci sarebbe anche Witsel

Weston McKennie resta in uscita dalla Juventus. Il club bianconero potrebbe privarsi del centrocampista statunitense in questi ultimi giorni di mercato, con l’ex Schalke nel mirino soprattutto del Tottenham come svelatovi da calciomercato.it. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Juventus, nome a sorpresa: Witsel se parte McKennie

In caso d’addio di McKennie, che libererebbe anche un posto da extracomunitario, la Juventus starebbe pensando pure ad Axel Witsel per rinforzare la mediana di Massimiliano Allegri come scrive Sky Sport. Un profilo esperto, già pronto a grandi livelli e che fu ad un passo già cinque anni fa dal vestire la maglia della ‘Vecchia Signora’.

Il nazionale belga, attualmente al Borussia Dortmund, sarebbe stato proposto da alcuni intermediari e la dirigenza della Continassa ci sarebbe pensando seriamente. Ci sarebbero infatti le condizioni ideali per acquistarlo, visto che Witsel è in scadenza contrattuale nel giugno 2022 con il Borussia.