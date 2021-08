Borussia Dortmund, ufficiale la cessione di Delaney al Siviglia: si può complicare l’approdo di Witsel alla Juventus

Il nome di Axel Witsel è recentemente tornato di moda per il centrocampo della Juventus. Il club bianconero potrebbe affondare per un nuovo colpo in mediana, soprattutto se McKennie dovesse lasciare in questi giorni Torino. E il centrocampista belga sembra essere tornato di moda.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato, Juventus-Witsel: le ultimissime

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’affare però potrebbe non essere così semplice complice una recente operazione in uscita da parte del Borussia Dortmund. Il club tedesco ha infatti ceduto Delaney al Siviglia. Il centrocampista danese è stato annunciato dal club andaluso, con cui ha firmato un contratto quadriennale. Difficile quindi che il Borussia possa andare a cedere a così pochi giorni alla fine del mercato un altro componente della mediana.