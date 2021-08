Juventus, Witsel bloccato dai bianconeri, ma può arrivare soltanto in caso di partenza di McKennie

Witsel e la Juventus. Una storia che potrebbe tornare di moda in questi ultimi giorni di mercato. Il club bianconero starebbe infatti pensando a nuovi rinforzi in mediana e il belga sarebbe uno dei candidati principali. Il Borussia Dortmund ha recentemente ceduto Delaney al Siviglia e far partire anche Witsel potrebbe non essere così semplice.

Stando però a quanto riferito da ‘Sky Sport’, il club bianconero avrebbe già bloccato il centrocampista belga, che potrebbe liberarsi per un indennizzo tutt’altro che elevato. L’affare però dipenderebbe solo da un fattore, ossia la cessione di McKennie. Soltanto in caso di addio dello statunitense i bianconeri affonderebbero il colpo per il classe 1989.