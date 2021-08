Calciomercato Juventus, Allegri punta su Morata | Si va verso il riscatto

La Juventus è concentrata sulla situazione Ronaldo, intanto Allegri ha deciso: vorrebbe il riscatto di Alvaro Morata

Tutte le attenzioni dei bianconeri sono indirizzate verso Cristiano Ronaldo, che intanto si è fermato nell’ultimo allenamento in vista dell’Empoli, ma il mercato della Juventus non si nutre solo di CR7. Massimiliano Allegri continua ad immaginare quella che sarà la Juve del futuro, senza il portoghese tra le sue fila, e vede ancora un ruolo da protagonista per Alvaro Morata. Il tecnico livornese potrebbe spingere per la permanenza dello spagnolo, chiedendo alla dirigenza il riscatto dall’Atletico Madrid. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, Allegri si tiene stretto Morata | Riscatto da 35 milioni

Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, Massimiliano Allegri crede moltissimo in Alvaro Morata e vorrebbe il riscatto da parte della Juventus. I bianconeri hanno già speso 20 milioni per il prestito biennale dello spagnolo e per acquisirne il cartellino a titolo definitivo ne servono altri 35 milioni, da versare nelle casse dell’Atletico Madrid. La volontà del tecnico livornese, anche se si tratta pur sempre di una cifra importante, potrebbe essere fondamentale per indirizzare la decisione della dirigenza. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>ESCLUSIVO | Juventus, McKennie-Tottenham sì solo a una condizione

Il quadriennale firmato da Allegri gli dà anche la facoltà di scegliere quali strategie seguire sul mercato: questa, e quella che seguirà, sarà davvero la Juventus di Allegri. In attesa di conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo e del suo possibile sostituto, il tecnico livornese avrebbe già deciso di puntare forte su Morata. Lo spagnolo, titolare contro l’Udinese, sarà u tassello fondamentale anche nella stagione in corso.