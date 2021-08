L’Inter annuncia la cessione di un attaccante, liberando un’altra casella importante anche a livello di ingaggio

Grandi manovre in casa Inter in questi giorni per quanto riguarda l’attacco. L’addio di Lukaku ha scatenato una reazione a catena, con l’arrivo di Edin Dzeko e quello di Joaquin Correa, che intorno alle 17.30 è atterrato a Linate Prime per cominciare la sua avventura nerazzurra. Per un attaccate che arriva, ce n’è uno che parte: è infatti ufficiale la cessione di Andrea Pinamonti all’Empoli. Ad annunciarlo il comunicato ufficiale di entrambe le società.

“FC Internazionale Milano comunica la cessione di Andrea Pinamonti all’Empoli: l’attaccante classe 1999 si trasferisce al club toscano a titolo temporaneo“, scrive il club nerazzurro sul proprio sito ufficiale. Per il giovane talento assistito da Raiola si tratta quindi di un trasferimento in prestito per cercare continuità e magari provare a convincere l’Inter tra un anno. Marotta, con questa cessione, libera una casella in avanti anche a livello di ingaggio, visto che l’ex Genoa guadagna più di 1 milione.