Joaquin Correa può dare inizio alla sua avventura all’Inter: l’argentino è a Milano

Simone Inzaghi ha il suo nuovo attaccante, che formerà un reparto avanzato di tutto rispetto con Dzeko, Lautaro, Sanchez e magari anche un altro rinforzo last minute e soprattutto low cost. Sta di fatto che l’infortunio di Thuram e l’ulteriore sforzo di Marotta hanno sbloccato definitivamente la trattativa con la Lazio per Joaquin Correa. C’è fretta di averlo a disposizione per i nerazzurri, tanto che il ‘Tucu’ è sbarcato pochi minuti fa a Milano, a Linate Prime, e ora si dirigerà subito a fare le visite mediche tra Humanitas e Coni.

Inzaghi non vede l’ora di riabbracciarlo e magari scherarlo già col Verona, viste le condizioni ancora non buone di Lautaro e Sanchez, oltre all’addio ormai ufficiale di Pinamonti. Per Correa, l’Inter pagherà alla Lazio 1 milione di prestito oneroso più un riscatto obbligatorio da 30 milioni.