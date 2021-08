L’Inter studia le mosse sul calciomercato, in modo da garantire a Simone Inzaghi la rosa più competitiva possibile. Da Correa al retroscena in attacco

L'addio di Romelu Lukaku ha ridisegnato totalmente piani e gerarchie dell'Inter in attacco. La partenza del bomber belga ha costretto la dirigenza della Beneamata a trovare nuove soluzioni per il reparto offensivo. L'arrivo di Edin Dzeko ha parzialmente colmato il vuoto in attacco, ma Beppe Marotta è andato alla ricerca di un nuovo colpo con grande insistenza negli ultimi giorni.

E la giornata di ieri è stata decisiva. Joaquin Correa, infatti, sarà presto un nuovo calciatore dell'Inter. È stato trovato, infatti, un accordo, come vi abbiamo riportato nel tardo pomeriggio, intorno ai 30 milioni di euro: Claudio Lotito è venuto incontro alle condizioni dell'Inter per concludere l'affare. Una mossa che accontenta Simone Inzaghi e gli regala il nome desiderato in attacco e a cifre in linea con la possibilità di spesa nerazzurra. Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', si tratterebbe di un prestito oneroso a 5 milioni più 25 milioni per il riscatto e uno di bonus. Ma intanto anche Andrea Belotti era stato nome caldo per i nerazzurri fino alla chiusura.

Calciomercato Inter, retroscena Belotti: c’era l’accordo con Cairo

Se il presente e il futuro dell’Inter ora corrisponde a Correa, nella giornata di ieri era circolato con forza il profilo di Andrea Belotti per l’attacco nerazzurro. Secondo quanto riporta ‘La Stampa’, Marotta era anche riuscito a trovato l’accordo con Cairo per il bomber per una cifra di 20 milioni di euro, come comunque Fabrizio Biasin aveva annunciato alla CMIT TV. Alla fine, però, la dirigenza nerazzurra ha preferito l’attaccante della Lazio il capitano del Torino che resta inchiodato alla proposta di rinnovo a 4 milioni del club piemontese e a cui ancora non ha detto sì. Retroscena di un mercato vibrante che ha portato il colpo in attacco all’Inter e che ancora diverse emozioni regalerà.