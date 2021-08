Calciomercato Inter, Conte può tornare | Subito un nerazzurro nel mirino!

Calciomercato Inter: il pessimo avvio di stagione dell’Arsenal mette subito a rischio Arteta. Conte sullo sfondo: può chiedere un nerazzurro. Tutti i dettagli

0 punti in due partite di Premier League, con 4 gol subiti e 0 realizzati ed il prossimo impegno sul campo del Manchester City campione in carica. L’avvio da incubo dell’Arsenal ha già rimesso in discussione la posizione di Arteta sulla panchina dei ‘Gunners’. Sul tecnico spagnolo c’è già l’ombra, piuttosto ingombrante, di Antonio Conte: l’ex Inter è stato accostato al club londinese e sarebbe pronto a subentrare subito se Arteta non darà una svolta immediata. E spuntano già le prime richieste dell’allenatore pugliese. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, Conte vuole Lautaro Martinez | L’indiscrezione

Come noto, il tecnico è piuttosto esigente e, in caso di arrivo sulla panchina dell’Arsenal, circolano già le sue prime richieste. Secondo quanto riportato da ‘caughtoffside.com’, infatti, Conte vorrebbe riavere con sé Lautaro Martinez, che insieme a Lukaku ha trascinato la sua Inter allo scudetto. L’attaccante argentino è vicino al rinnovo con la società nerazzurra, ma come già successo con Lukaku, in caso di offerta irrinunciabile – da almeno 100 milioni di euro – Marotta e Ausilio saranno costretti a cedere. L’Inter è insomma avvisata: Conte può tornare alla carica per Lautaro Martinez.