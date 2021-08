CMIT TV | TG mercato e Speciale Serie A: segui la diretta delle 14!

Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 con le ultime sulla Serie A e gli aggiornamenti di calciomercato

Nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 14.00 saremo in diretta con il nostro consueto TG sul canale Twitch di Calciomercato.it per trattare i principali temi di giornata. Vi daremo tutti gli aggiornamenti di mercato su Inter, Milan e Juventus: in particolare, focus sull’attacco dei nerazzurri con il ballottaggio tra Correa e Belotti. Commenteremo anche i primi risultati della Serie A, con la squadra di Allegri che ha già fatto il primo passo falso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Conduce Riccardo Meloni, affiancato da Ciro Troise e Fabrizio Biasin. Come ospite ci sarà il giornalista Pietro Balzano Prota.