PSG, Mbappe: "Ligue 1 non è il top. Una squadra non è gruppo di amici"

PSG: Kylian Mbappe si racconta e parla della Ligue 1 e non solo. Ecco le dichiarazioni della stella francese

Anche Kylian Mbappe sta infiammando questi ultimi giorni di calciomercato estivo. La stella del PSG è in scadenza di contratto nel 2022 e non ha ancora rinnovato con i parigini: sullo sfondo c'è il Real Madrid e continuano a rincorrersi i rumors sul suo possibile trasferimento ai 'Blancos'. Più difficile entro il 31 agosto, ma sempre più concreto nel 2022. Anche le ultime dichiarazioni dell'attaccante spaventano i tifosi del PSG.

Alla rivista ‘Esquire’, Mbappe si è espresso così sulla Ligue 1: “La Francia non è il miglior campionato del mondo, ma ho sempre sentito la responsabilità, da giocatore emblematico, di far crescere il campionato”. E sulla sua concezione di squadra: “Una squadra di calcio non è un gruppo di amici. Non devi cenare con i tuoi compagni di squadra ogni sera per vincere”.