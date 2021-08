Napoli, squalifica Osimhen: oggi il verdetto, si spera per la Juventus

Napoli, squalifica Osimhen: oggi la decisione del Giudice Sportivo, gli azzurri attendono di sapere se potranno schierarlo con la Juventus.

Buona la prima per il Napoli, contro il Venezia, ma con la grana Osimhen a turbare i pensieri di Spalletti. L’attaccante nigeriano, espulso dall’arbitro Aureliano, sarà sicuramente squalificato contro il Genoa, ma si guarda oltre, al match della terza giornata al ‘Maradona’ contro la Juventus. In tal senso, sarà decisivo il referto del direttore di gara, che sarà valutato oggi dal Giudice Sportivo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, dovrebbe essere escluso il gioco violento per la manata rifilata ad Heymans. In tal caso, la squalifica sarebbe di una sola giornata con ammenda e la presenza del numero 9 contro i bianconeri, a settembre, sarebbe salva. Diversamente, le giornate di squalifica sarebbero due e Spalletti dovrebbe pensare a una soluzione alternativa.