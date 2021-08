Juventus in ansia per Dybala, a rischio contro il Napoli

In vista di Napoli-Juventus, i bianconeri tremano per Paulo Dybala: l’argentino potrebbe essere indisponibile con gli azzurri.

Dopo la beffa del pari con l'Udinese, la Juventus insegue il pronto riscatto sabato sera contro l'Empoli, per centrare la prima vittoria in campionato. Allegri vuole risposte, soprattutto in vista di quanto accadrà a settembre, dove ci sarà subito il primo big match stagionale, al 'Maradona' contro il Napoli. Un appuntamento, però, nel quale potrebbe mancare lo juventino apparso più in forma alla 'Dacia Arena', vale a dire Paulo Dybala.

Napoli-Juventus senza Dybala? ‘Colpa’ dell’Argentina

L'attaccante è stato infatti convocato dall'Argentina per i match di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Venezuela, Brasile e Bolivia. Il problema sorge soprattutto per quanto concerne questo ultimo match, la cui disputa è prevista nelle prime ore italiane di venerdì 10 settembre (1.30). Il match di campionato contro il Napoli, oltretutto, con buona probabilità sarà anticipato a sabato 11 settembre visto l'impegno in Champions League dei bianconeri per la settimana successiva.

Non è finita qui, perché la Juventus potrebbe essere in vera e propria emergenza, visto che anche gli altri sudamericani della squadra (Danilo, Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur) rischierebbero di tornare troppo a ridosso del match di Fuorigrotta. Per ora, stando a ‘Tuttosport’, i bianconeri non intenderebbero agire come il Liverpool che ha negato la trasferta ai brasiliani e a Salah.