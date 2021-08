Rimane in bilico il rinnovo con il Milan di Franck Kessie. Paratici fiuta l’affare per il centrocampista con l’obiettivo di portarlo al Tottenham

Le parole ieri di Paolo Maldini non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi del Milan sul fronte Franck Kessie. Rimane in bilico il rinnovo contrattuale del forte centrocampista ivoriano, attualmente in scadenza nel giugno 2022.

Ancora non c’è l’accordo sulla cifra dell’ingaggio, con il ‘Diavolo’ che dopo Donnarumma e Calhanoglu rischia di perdere un altro pilastro della rosa di Pioli senza l’intesa e la firma sul prolungamento. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Milan, assalto Tottenham per Kessie: il piano di Paratici

Le big d’Europa si stanno già muovendo in caso di fumata nera con il Milan, con la Premier League che prepara l’assalto all’ex Atalanta. Sono diverse le squadre inglesi sul giocatore, in particolare c’è da segnalare l’interesse del Tottenham negli ultimi tempi per Kessie come scrive il portale ‘Sportlens.com’. Fabio Paratici è un grande estimatore dell’ivoriano, con l’ex CFO della Juve che sarebbe preparando l’offensivo per portarlo a Londra a parametro zero tra un anno.

Gli ‘Spurs’ offrirebbero uno stipendio da 8 milioni di euro netti (6,8 milioni di sterline al cambio) per cinque stagioni al centrocampista, con Paratici che nei giorni scorsi avrebbe avuto un incontro con l’agente Atangana. Totale in sterline 34 milioni, in euro arriviamo a ben 40 milioni al giocatore in 5 anni. Il Tottenham fa quindi sul serio, con l’opzione di permanenza al Milan che rimane comunque ancora la prima scelta di Kessie.