La Juventus non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione con il pareggio in casa dell’Udinese, al quale si aggiunge l’infortunio di Kaio Jorge

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura alla Juventus per Kaio Jorge. Subito uno stop per il giovane attaccante brasiliano, prelevato nelle scorse settimane dalla ‘Vecchia Signora’ dal Santos. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Infortunio in allenamento lunedì per il classe 2002, che si è procurato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra come hanno evidenziato gli esami strumentali svolti al J-Medical nelle scorse ore. Il talento verdeoro sarà rivalutato tra dieci giorni e salterà sicuramente il prossimo impegno della squadra di Allegri sabato contro l’Empoli.

Juventus, infortunio Kaio Jorge: i tempi di recupero

Come raccolto da Calciomercato.it, lo stop di Kaio Jorge si preannuncia però più lungo. L’ex Santos rischia di fermarsi per 4-5 settimane, rientrando così non prima della fine di settembre. Oltre all’Empoli, Kaio salterebbe quindi diverse sfide tra campionato e Champions League, tra cui i big match con Napoli e Milan, oltre all’esordio stagionale in Europa dei bianconeri (tutti impegni in programma dopo la sosta per le nazionali). L’attaccante domenica ad Udine era stato convocato per la prima volta da Allegri ed è rimasto per tutta la durata della partita in panchina, senza entrare sul terreno di gioco della ‘Dacia Arena’. Domani, intanto, alle 14 verrà presentato ufficialmente dalla Juventus in conferenza stampa all’Allianz Stadium.