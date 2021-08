Le ultime news sulla Juventus mettono in risalto l’infortunio accorso al centrocampista della squadra allenata da Massimiliano Allegri

Tegola per Allegri e per il calciomercato Juventus, considerato che Cherubini e soci sono/erano ancora in cerca di acquirenti per lui (la sua partenza, o quella di McKennie, consentirebbe a Pjanic di tornare a Torino). Parliamo di Aaron Ramsey, finito ko come evidenzia il comunicato ufficiale del club bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, squalificati | UFFICIALE: salta il big match!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

“Aaron Ramsey, a causa di un problema muscolare riferito al termine del match giocato contro l’Udinese, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo grande adduttore della coscia destra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero”, conclude la nota della Juve.