DAZN, comunicato sui disservizi: “Risolti in pochi minuti, problemi fisiologici”

DAZN risponde alle critiche ricevute dopo la prima giornata di Serie A spiegando i disservizi, il comunicato dell’emittente.

E' stata una prima giornata di campionato movimentata e non solo per quello che è accaduto in campo. Diversi problemi riscontrati dai telespettatori per seguire le partite su DAZN, con l'emittente streaming finita nell'occhio del ciclone per alcuni disservizi. E' arrivata poco fa la replica ufficiale, con un comunicato in cui sono stati spiegati i problemi riscontrati.

"Il passaggio allo streaming come canale principale è stata una svolta epocale, resa possibile dai grandi investimenti di DAZN – si legge – In questi mesi sono state implementate nuove tecnologie e portati avanti molti cambiamenti. Un contesto in cui si inseriscono i problemi riscontrati durante Inter-Genoa. Il picco di traffico su un'unica CDN è stato risolto nel giro di pochi minuti e ha riguardato un gruppo ristretto di utenti che poi hanno potuto seguire le altre partite".

“Siamo dispiaciuti di quanto accaduto, consapevoli dell’importanza che il calcio ha per tutti i tifosi – prosegue il comunicato – Continuiamo a lavorare, proseguendo nel costante dialogo e collaborazione con l’Autorità e i partner, fondamentali in questo progetto di cambiamento senza precedenti, così come nello sviluppo e nel potenziamento di DAZN Edge, la cache proprietaria per la gestione del traffico e nell’ulteriore ottimizzazione dei processi con le CDN globali. Come in ogni fase di cambiamento, e come già successo anche in passato, l’introduzione di nuove tecnologie di tale portata richiede un momento fisiologico di assestamento”.