Si avvicina la prima sosta per le nazionali e intanto arrivano i primi convocati: sono tre gli ‘italiani’ chiamati dal ct del Cile, ecco le decisioni su Vidal e Sanchez

La prima giornata di campionato è appena andata in archivio, ma già si avvicina sensibilmente anche la prima sosta per le nazionali, ormai consueta dopo la seconda giornata. Il weekend del 4-5 settembre niente campionati, ma spazio alle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Ovviamente impegni importanti anche in Sudamerica, con la Serie A particolarmente coinvolta. Non sono tanti come per l’Argentina di Scaloni, ma anche la Seleccion del Cile guidata da Martin Lasarte conterà su tre ‘italiani’. Attesa soprattutto la decisione su Alexis Sanchez per le sue condizioni fisiche.

Per i match contro Brasile, Ecuador e Colombia il ‘Nino Maravilla’ non è stato inserito nei convocati del Cile e resterà a Milano per recuperare al meglio. A differenza sua, sarà invece a disposizione Arturo Vidal che intanto ha già trovato il suo primo gol stagionale (più un assist). Gli altri due ‘italiani’ sono Medel del Bologna e Pulgar della Fiorentina. Per il centrocampista dell’Inter sarà un altro test importante per valutare le sue condizioni e per mettere minuti nelle gambe.