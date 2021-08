La faccenda Cristiano Ronaldo tiene inevitabilmente banco in tutto il calciomercato europeo: l’intreccio sul suo futuro è legato anche ad altri nomi come Mbappe e… Neymar

Manca una settimana al termine del calciomercato estivo e la questione più annosa in casa Juventus sembra ancora lontana dall’essere risolta. Cristiano Ronaldo è ormai diventato un caso, ufficialmente fuori sia dall’amichevole con l’Under 23 che dal match con l’Udinese in maniera ‘concordata’ con il club. Ma la volontà del portoghese di lasciare i bianconeri è ormai nota, addirittura anche in questi giorni lo starebbe ripetendo ai compagni nello spogliatoio. Il suo futuro può essere legato a doppio filo a quello di Kylian Mbappe, per cui il Real Madrid non si è ancora arreso. E il PSG sembra ancora disposto a cederlo a fronte però di un’offerta adeguata, che in Francia quantificano in almeno 150 milioni. Anche se la volontà dei parigini sarebbe comunque quella di provare a rinnovargli il contratto. Uno scenario che fino ad ora Mbappe ha sempre rifiutato.

Calciomercato Juventus, Neymar ‘snobba’ Ronaldo: vuole Richarlison dopo Mbappe

Cristiano Ronaldo sarebbe il sostituto più naturale, per tenere calma la piazza e ovviamente come carisma e portata del colpo. Anche se Leonardo ha portato già a Parigi un campione del calibro di Leo Messi. Secondo ‘RMC Sport’, il PSG sarebbe appunto disponibile a dire addio al fuoriclasse della nazionale francese in caso di proposta molto importante da parte del Real Madrid. Ma la dirigenza dei capitolini non vuole farsi trovare impreparata di fronte alla sua eventuale partenza e avrebbe già individuato l’erede.

Che però potrebbe non essere Cristiano Ronaldo. Si tratta invece di Richarlison, attaccante brasiliano dell’Everton consigliato e sponsorizzato in maniera importante da Neymar. Secondo la tv francese ci sarebbero stati anche già dei contatti tra il PSG e l’entourage del calciatore. Stando a queste indiscrezioni, Ronaldo sarebbe così scavalcato – con tanto di ‘sgambetto’ da parte di O Ney – e sempre più costretto a restare alla Juventus per l’ultimo anno. Ma in questi minuti è arrivato un altro colpo di scena firmato direttamente dal fratello del proprietario del PSG, Al Thani. “Potrebbe essere…”, ha twittato insieme alla foto di Messi e Ronaldo affiancati con la maglia dei parigini.