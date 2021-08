Calciomercato PSG, annuncio clamoroso della proprietà | Colpo in Spagna

Il fratello di Al Thani lascia intendere che presto verrà annunciato un altro colpo del Paris Saint-Germain, stavolta dalla Spagna

Poche settimane fa, attraverso un tweet pubblicato sul suo profilo Twitter, il fratello dell’Emiro del Qatar Al Thani, aveva annunciato la conclusione della trattativa tra Messi e il Paris Saint-Germain. Poche ore fa ha postato una foto riguardante Cristiano Ronaldo, lasciando presagire l’esistenza di una trattativa per portarlo a Parigi, ma adesso tocca anche a un giocatore del Real Madrid finire nella bagarre: si tratta di Vinicius Junior, una foto accompagnata da un avviso: “Guarda il telefono”.

Se per Messi la trattativa era nota e si aspettava solo una conclusione, per Ronaldo e per Vinicius sembra, al momento, una provocazione da parte del fratello di Al Thani: difficile immaginare che il giocatore madrileno possa lasciare la corte di Carlo Ancelotti, a meno che non si concretizzi il trasferimento di Mbappe in Liga, come il giocatore francese stesso desidera da tempo. A sette giorni dalla fine del calciomercato Al Thani potrebbe aver svelato un intreccio di mercato che scopriremo presto se si potrà concretizzare o meno.