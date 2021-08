Calciomercato Milan: Pellegri è arrivato alla clinica La Madonnina per sottoporsi alle visite mediche di rito

Tutto confermato. Come anticipato ieri, Pietro Pellegri è pronto ad iniziare la sua avventura al Milan. L’attaccante è sbarcato nel capoluogo lombardo, mentre la squadra di Stefano Pioli, scendeva in campo a Genova contro la Sampdoria. Proprio pochi minuti fa, il giovane calciatore è arrivato alla clinica La Madonnina per sottoporsi alle visite mediche di rito. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il classe 2001, una volta ultimato l’iter medico, si recherà a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri. Pellegri, scelto per affiancare gli esperti Giroud e Ibrahimovic, costerà al Milan 500 mila euro per il prestito. Nelle casse del Monaco potrebbero, inoltre, finire ulteriori 6 milioni in caso di riscatto.