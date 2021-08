Il Paris Saint-Germain apre all’addio di Rafinha con il brasiliano che può partire in prestito: piace al Milan, ma non solo

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ancora a caccia del rinforzo sulla trequarti. Dopo l’approdo di Florenzi, quello di Pellegri per cui manca solo l’ufficialità e il sempre più vicino ritorno di Bakayoko, il Milan non sembra intenzionato a fermarsi. Il club rossonero è infatti a caccia di almeno un altro rinforzo da inserire nella propria trequarti. Tanti sono i profili valutati dal club rossonero, con la dirigenza che guarda all’interno delle rose di svariati club italiani ed europei. Tra questi anche il Paris Saint-Germain, protagonista di una super campagna acquisti ed ora con esuberi da far partire.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, svolta per il trequartista | Affare in Spagna

Calciomercato Milan, il Psg apre all’addio di Rafinha

Tra questi esuberi due in particolare piacciono al Milan, si tratta di Sarabia e Rafinha. E a proposito del futuro del brasiliano, ‘Footmercato’ ha sottolineato come il club transalpino abbia aperto ad una sua cessione. Porte aperte all’addio, ma solo a determinate condizioni. Il giocatore è sotto contratto sino al 2023 con i transalpini e potrebbe partire in quest’ultima settimana. Il Psg sarebbe disposto a cederlo in prestito, a patto che il club interessato si accolli buona parte del ricco ingaggio percepito dal brasiliano.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Sampdoria-Milan, Pioli: “Donnarumma e Calhanoglu? Non rimpiangiamo nessuno”

Una soluzione che potrebbe attirare diversi club. Oltre al Milan le società più interessate, riferiscono dalla Francia, sono Fenerbahçe ed Espanyol. Non è escluso però che, vista quest’apertura da parte dei parigini, sul giocatore di passaporto spagnolo (e quindi comunitario) possano fiondarsi anche altre squadre.