Calciomercato Milan, continua il casting sulla trequarti: possibile nuova accelerazione per chiudere nei prossimi giorni.

Il Milan prosegue nella caccia al trequartista, Brahim Diaz ha esordito alla grande con la numero 10 segnando il gol che ha steso la Sampdoria all’esordio in campionato ma in quella zona serve un altro innesto. L’intenzione è completare la rosa a disposizione di Pioli con l’ultimo colpo, in merito si segnala un ritorno di fiamma che potrebbe avere sviluppi già nei prossimi giorni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Si torna infatti a parlare di Jesus Corona, trequartista messicano del Porto, in scadenza nel 2022 con il club lusitano. Le trattative con i portoghesi non sono mai facili, ma secondo ‘Tuttosport’ c’è fiducia nell’affondo che potrebbe avvenire in settimana.