Calciomercato, è fatta per Maksimovic | Il difensore resta in Serie A

Nuova squadra per Maksimovic che firma un quadriennale con il Genoa: arriva dal mercato degli svincolati dopo l’esperienza a Napoli

È fatta per il trasferimento di Nikola Maksimovic al Genoa, come anticipato ieri sulla CMIT TV: il difensore ex Napoli, svincolatosi al termine della scorsa stagione, si aggrega alla squadra di Ballardini, reduce dal 4-0 contro l’Inter. Il difensore serbo, con un passato al Torino e allo Spartak Mosca, aveva ricevuto una proposta dall’Olympique di Marsiglia a inizio mese, ma, come avevamo già confermato su Calciomercato.it, ha preso tempo per valutare anche un’offerta dall’Italia.

Esperienza al servizio di Ballardini, con il classe ’91 che si aggregherà alla squadra rossoblù per mettersi a disposizione sin da subito per poter essere pronto per la gara del 29 agosto contro il Napoli, la sua ex squadra. Stando a quanto riportato da ‘SkySport’, il difensore firmerà un contratto di quattro anni. Genoa che, intanto, lavora per l’arrivo di Fares dalla Lazio e di Fernando a centrocampo, ex Sampdoria.