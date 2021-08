Calciomercato Lazio, oggi Basic a Roma | Domani le visite mediche

Come anticipato da Calciomercato.it nella giornata di ieri, Basic sarà un nuovo giocatore della Lazio: domani le visite mediche

Arriverà in serata a Roma e domani sosterrà le visite mediche presso la clinica Paideia. Toma Basic, centrocampista croato classe '96, in arrivo dal Bordeaux, è pronto ad iniziare la sua avventura nella Lazio. Il mediano, come raccolto da Calciomercato.it e anticipato nella giornata di ieri, verrà sottoposto tra 24 ore ai controlli per ottenere l'idoneità sportiva.

L’accordo con il era già stato trovato da tempo: contratto triennale da almeno 1,2 milioni di euro a stagione più bonus per il giocatore. Ai francesi la Lazio verserà circa 9 milioni di euro, comprensivi di bonus.