Calciomercato Juventus, bianconeri a caccia di un altro colpo che può arrivare con uno scambio: dialogo con il grande ex Paratici.

Il mercato della Juventus non è ancora concluso. Bianconeri che necessitano ancora di qualche ritocco per assecondare i desideri di Massimiliano Allegri. Le mosse di Cherubini, in particolare, possono portare a un incrocio con il grande ex Fabio Paratici, oggi al Tottenham. Con gli ‘Spurs’, in particolare, potrebbe decollare negli ultimi giorni di trattative uno scambio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tegola Allegri | Sfuma il colpo in attacco

Calciomercato Juventus, McKennie è la carta per il rinforzo chiesto da Allegri

Come raccontato ieri da Calciomercato.it, il Tottenham sarebbe disposto a prelevare McKennie soltanto in prestito. Con la stessa formula, su base annuale, stando a ‘Tuttosport’, potrebbe arrivare da Londra il 32enne Moussa Sissoko. Un rinforzo d’esperienza per la mediana, come richiesto da Allegri, che andrebbe a completare il centrocampo, viste le difficoltà per Pjanic. Il dialogo con gli inglesi prosegue, dopo che una prima ipotesi di scambio con Ndombele non aveva entusiasmato i bianconeri. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Prima di dare l’ok definitivo, però, la Juventus cercherà di capire la fattibilità di altre piste. Su tutte, quelle che porta a Tchouameni, promettente giocatore del Monaco.