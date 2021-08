Il Real Madrid pronto a cedere Hazard nell’ultima settimana di mercato: dalla Spagna assicurano l’interesse della Juventus per il belga

Sergio Ramos potrebbe non essere il solo addio eccellente da casa Madrid in questa sessione di mercato. Oltre al capitano, approdato al Psg, il club blanco potrebbe perdere anche Eden Hazard. Stando infatti a voci provenienti dalla Spagna, il presidente Florentino Perez sarebbe disposto a cedere il belga, ad un prezzo decisamente inferiore rispetto ai 115 milioni di euro che servirono agli spagnoli per prelevarlo dal Chelsea.

Come riferito infatti da ‘Diariogol’, Perez sarebbe pronto a cedere Hazard per 40 milioni di euro. E stando a quanto riferito, l’opzione migliore sul tavolo sarebbe quella della Juventus. Il club bianconero è interessato al belga e la pista potrebbe prendere quota soprattutto nel caso di un addio di Cristiano Ronaldo, la cui permanenza in bianconero appare tutt’altro che certa. Psg e Manchester City pensano ancora al portoghese e il caso non è affatto chiuso. Hazard sarebbe quindi il primo nome per rimpiazzare il portoghese, ma la richiesta di 40 milioni di euro da parte di Perez rappresenta un ostacolo certamente difficile per la società piemontese.