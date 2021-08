Bernardo Silva difficilmente approderà al Milan. La volontà del portoghese di lasciare il Manchester City, però, potrebbe spingere il giocatore a scegliere un’altra destinazione, come la Juventus

Bernardo Silva è il nome che negli ultimi giorni ha fatto sognare i tifosi del Milan. In Inghilterra hanno sganciato la bomba: i rossoneri sarebbero pronti a versare nelle casse del Manchester City, 18 milioni di euro per il prestito biennale e altri 30 milioni per un eventuale riscatto.

La notizia non ha trovato conferme in Italia. E’ evidente che la spesa sarebbe troppo importante per le casse rossonere. Jonathan Smith, giornalista di ‘Goal’, attraverso i propri canali social, ha scritto che non si aspetta un trasferimento di Bernardo Silva al Milan, nonostante le news degli ultimi giorni. C’è da capire, dunque, quale sarà il futuro del portoghese, che vorrebbe lasciare il Manchester City. Chiuse le porte del Barcellona, che oggi non può operare sul mercato, potrebbero aprirsi quelle della Juventus, anche grazie agli ottimi rapporti con l’agente Mendes.