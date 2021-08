Calciomercato Serie A, da CR7 a Correa e Belotti | Gli ultimi movimenti delle “sette sorelle”

Calciomercato: Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio, Napoli e Atalanta. Ecco gli ultimi movimenti delle big di Serie A verso la chiusura della sessione estiva

Manca una settimana esatta alla chiusura del calciomercato estivo. Sono ancora molte le situazioni da risolvere squadra per squadra, big comprese: dal futuro di Cristiano Ronaldo al nuovo attaccante in casa Inter, fino al trequartista per il Milan di Pioli. Si attendono dunque gli ultimi colpi anche in Serie A, con le big ancora assolute protagoniste. Non solo Juventus, Inter e Milan, infatti: la Lazio di Sarri è ancora alla ricerca di un nuovo esterno, la Roma di Mourinho di un centrocampista. Ecco tutti i possibili movimenti delle “sette sorelle” nell’ultima settimana di mercato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus e Inter, da Ronaldo a Correa e Belotti: le ultime in entrata ed uscita

Si profilano giorni piuttosto infuocati anche in casa Juventus. La panchina di Udine, nonostante gli annunci di Allegri e Nedved, ha fatto riesplodere voci e indiscrezioni sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese spera ancora di lasciare Torino con un anno di anticipo e aspetta la Premier League, con le piste Manchester City e United ancora vive. Tuttavia, la Juve dovrà incassare circa 25 milioni di euro dalla sua cessione per non mettere a bilancio una minusvalenza e non è ancora arrivata alcuna offerta per CR7. In bilico c’è anche McKennie: l’americano ha proposte dall’estero e non è ritenuto incedibile e, come raccontato da Calciomercato.it, è finito anche nel mirino di Paratici per il suo Tottenham. Infine, si continua a parlare anche del possibile ritorno di Miralem Pjanic. Per concretizzarlo, però, sarà prima necessaria una cessione a centrocampo e l’unico nome caldo in uscita è proprio quello di McKennie. Con la conferma di De Sciglio, inoltre, anche Luca Pellegrini potrebbe ripartire in prestito. Sono insomma attesi nuovi possibili movimenti anche in casa bianconera.

Chi interverrà sicuramente in entrata è l’Inter: come raccontato da Calciomercato.it, sono ore decisive per il possibile arrivo di Correa dalla Lazio. La svolta definitiva, in un senso o nell’altro, potrebbe arrivare già oggi, al punto che la dirigenza nerazzurra si è già tutelata intavolando una trattativa con il Torino per Belotti. Il club ha incontrato ieri la società granata per avviare i discorsi sulla base di una trattativa di circa 20/22 milioni più bonus. Il centravanti campione d’Europa è in scadenza di contratto nel 2022 e non ha ancora rinnovato con i granata. Decisive saranno dunque le prossime 24-48 ore. Marotta e Ausilio lavorano parallelamente anche alle ultime uscite: da Pinamonti, verso l’Empoli, a Lazaro e Salcedo.

Calciomercato Milan, si avvicina Bakayoko. Gli aggiornamenti su Roma e Lazio

Al Milan mancano invece ancora due tasselli: un nuovo centrocampista, con il ritorno di Bakayoko che è sempre più vicino, e il trequartista che raccoglierà l’eredità di Calhanoglu. Il casting è ancora aperto e comprende diversi nomi, da Adli e Vlasic in prima fila a Corona e Sarabia del PSG, fino alle suggestioni sempre più difficili col passare del tempo che portano a Isco e Ziyech. Sul fronte uscite i nomi più caldi sono invece quelli di Andrea Conti, chiuso da Calabria e Florenzi e nel mirino della Sampdoria, e di Castillejo, che è sempre in orbita Getafe.

Possibili movimenti in entrata ed uscita anche per le due squadre della capitale: la Roma deve ancora piazzare qualche esubero (Fazio, Santon, Nzonzi, Pastore) e ha richieste anche per Diawara. In entrata, invece, Tiago Pinto è al lavoro per regalare un centrocampista a Mourinho: tra i preferiti c’è Zakaria del Borussia Monchengladbach, e nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Douglas Luiz dell’Aston Villa (valutato però circa 30 milioni dagli inglesi). Sul taccuino della dirigenza dei giallorossi ci sono anche Anguissa e Koopmeiners.

Per la Lazio, invece, la priorità è un altro esterno d’attacco da aggiungere nel 4-3-3 di Maurizio Sarri. I nomi sono sempre quelli di Kostic, preferito del tecnico toscano, Brandt e anche Boga del Sassuolo. Come anticipato da Calciomercato.it, è invece fatta per l’arrivo di Toma Basic dal Bordeaux. Il mediano è già atteso nella capitale.

Calciomercato, Napoli e Atalanta: ecco le ultime operazioni

Il calciomercato del Napoli ruota intorno al capitano, Lorenzo Insigne. Non è infatti escluso che l’Inter possa fare un nuovo tentativo in extremis negli ultimi giorni, con l’esterno che non ha ancora rinnovato con il club azzurro, e non si registrano nemmeno passi in avanti con De Laurentiis. Il rischio di perderlo entro il 31 o nella prossima stagione a parametro zero resta dunque concreto. In entrata manca invece solo un nuovo terzino sinistro: sfumato Emerson Palmieri, i nomi sul taccuino di Giuntoli sono quelli di Mathias Olivera, come raccontato da Calciomercato.it, di Wijndal dell’AZ Alkmaar, Mandava del Lille ed Estupinan. Spalletti resta in attesa. Infine, conclusa l’operazione Zappacosta (l’esterno è già arrivato a Bergamo), l’Atalanta di Gasperini insiste per Thorsby, individuato come il rinforzo a centrocampo da affiancare a Freuler e de Roon. Definitivamente blindato, invece, Duvan Zapata: niente Inter per il bomber colombiano che continuerà ad affiancare Muriel