Calciomercato Juventus, intreccio con l’Inter | Chiesto Bernardeschi

Calciomercato Juventus, negli ultimi giorni di trattative intrecci che riguardano i bianconeri, l’Inter e il futuro di Bernardeschi.

Ultimi giorni di mercato che promettono colpi di scena a non finire. Ancora tutte le big italiane impegnate a mettere a segno gli ultimi colpi, con la possibilità di creare intrecci particolari. Entrate e uscite che riguardano da vicino Juventus e Inter, le cui prossime mosse possono coinvolgere il futuro di Federico Bernardeschi. Il giocatore della Nazionale è sempre molto apprezzato da Allegri, ma il suo futuro in bianconero è ancora in bilico. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Ribaltone clamoroso: il colpo decolla

Juventus, Bernardeschi chiesto da Sarri

Ci sta pensando seriamente la Lazio, stando a quanto riportato dal collega Graziano Campi a ‘Top Calcio 24’. “Sarri vuole chiedere Bernardeschi alla Juventus nel caso in cui Correa finisca all’Inter”, ha spiegato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il giocatore potrebbe essere l’ideale per completare la linea offensiva nel 4-3-3 del tecnico toscano, che si prepara a salutare l’argentino, ormai sul piede di partenza. Marotta è pronto all’affondo, che potrebbe generare un nuovo effetto domino sul mercato. Il primo obiettivo della Lazio per il ruolo rimane comunque Kostic.