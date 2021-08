Calciomercato Juventus, svolta Ronaldo | Svolta improvvisa: la decisione

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus resta fortemente in bilico. L’intreccio internazionale potrebbe portare il portoghese lontano da Torino

La Juventus è arrivata al bivio cruciale della stagione e del suo calciomercato. I bianconeri sono pronti a sferrare i colpi decisivi, ma devono sempre fare i conti con il futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è da mesi in odore di addio, ma non è ancora arrivata una big pronta a chiudere l’acquisto dell’ex Real Madrid. Nonostante le recenti dichiarazioni pervenute dalla Juventus, la partita non è chiusa, come vi abbiamo già riportato nella giornata di ieri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tegola Allegri | Sfuma il colpo in attacco

Cristiano Ronaldo potrebbe, infatti, cambiare maglia in un clamoroso intreccio di mercato che vedrebbe tra i protagonisti uno dei migliori attaccanti del mondo: Kylian Mbappé. Il francese, infatti, spinge senza tregua per l’ipotesi Real Madrid. Un trasferimento che avrebbe inevitabilmente conseguenze dirette proprio sul futuro di CR7. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Juventus, McKennie-Tottenham sì solo a una condizione

Calciomercato Juventus, il PSG apre la porta: intreccio Mbappe-Ronaldo

La notizia di ieri è di quelle forti, soprattutto se protagonista è Mbappé e se la fine del mercato è sempre più vicina: come vi abbiamo riportato, il rinnovo del francese con il PSG è sempre più lontano. L’attaccante continua a rifiutare ogni proposta della società di Ligue 1 e ciò, secondo quanto riporta ‘AS’, avrebbe portato Al-Khelaifi a una clamorosa apertura. Potrebbe, infatti, iniziare a trattare la cessione di Mbappé con il Real Madrid, in modo da non perdere a parametro zero uno dei migliori al mondo, oltre al danno di immagine che ne scaturirebbe.

Una trattativa che al minimo porterebbe 150 milioni nelle casse del PSG e con il sostituto già pronto. Dalla Spagna, infatti, fanno immediatamente il nome di Cristiano Ronaldo per raccogliere l’eredità di Mbappé e formare un attacco da sogno con Messi e Neymar. Un doppio colpo a dir poco clamoroso, pronto a scuotere l’intero mondo del calcio.