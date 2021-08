Calciomercato Juventus, tegola Allegri | Sfuma il colpo in attacco

Calciomercato Juventus, un bomber sempre nei pensieri di Allegri ma arrivano brutte notizie: niente da fare per i bianconeri

La Juventus alle prese con il destino di Cristiano Ronaldo in questi ultimi giorni di mercato, il futuro del portoghese tiene banco ma a prescindere, per quanto riguarda l’attacco, Allegri sogna un altro colpo. L’innesto del solo Kaio Jorge non è sufficiente per completare la prima linea bianconera, la società è al lavoro su vari nomi per mettere a segno un altro acquisto importante. Ma per uno dei principali obiettivi in tal senso arriva una doccia fredda. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Juventus, niente Gabriel Jesus: l’annuncio di Guardiola

Si allontana infatti Gabriel Jesus, per il quale era stato sondato il terreno con il Manchester City. Sull’attaccante brasiliano, sono arrivate le dichiarazioni di Guardiola, che lo ha esaltato dopo la prestazione contro il Norwich. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

“Sono felice di lavorare con persone come lui – ha spiegato in conferenza stampa – Se gioca a destra, al centro, o a sinistra è contento. Non si lamenta mai, se gioca cinque minuti fa i migliori cinque minuti possibili. Rispetta sempre i compagni e le mie decisioni”. Un attestato di stima che fa presumere che il tecnico catalano voglia ancora averlo a disposizione.