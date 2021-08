Calciomercato Inter, futuro Lautaro Martinez | Novità in settimana: il piano di Marotta

L’Inter è alle prese con i colpi di calciomercato in attacco, ma tiene banco anche il futuro di Lautaro Martinez. Le ultime novità per i nerazzurri

Sono giorni caldissimi in casa Inter. La dirigenza nerazzurra, infatti, studia il calciomercato alla ricerca del nome giusto che possa completare il reparto offensivo in assenza di Romelu Lukaku, ormai passato al Chelsea. Joaquin Correa e Andrea Belotti restano in prima fila, ma occhio anche a Lorenzo Insigne e Gianluca Scamacca. Piste dall'Italia che in tempi stretti potrebbero decollare, ma in parallelo l'Inter lavora anche su altro.

Tengono banco, infatti, le discussioni per il rinnovo di Lautaro Martinez. Il calciatore argentino è stato tolto dal mercato dai nerazzurri, nonostante le offerte importantissime per il calciatore, provenienti dall’Inghilterra e dalla Spagna, con il Tottenham in particolare che aveva messo nel mirino il calciatore. Ora il rinnovo, appunto, con l’Inter che vuole blindare il talento argentino: a breve potrebbero esserci delle novità.

Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro Martinez: lo sforzo di Marotta

L’Inter ha assolutamente tutta l’intenzione di puntare su Lautaro Martinez nel prossimo futuro. Proprio per questo, l’idea di Beppe Marotta per il calciatore è di fare uno sforzo per prolungare al più presto il suo rapporto con la Beneamata. Secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’, infatti, già in settimana la dirigenza riprenderà i discorsi con il Toro per il rinnovo. Marotta ha tutta l’intenzione di fare uno sforzo e spingersi a un’offerta da 6,5 milioni di euro per blindare il suo gioiello. Attualmente resta la distanza tra richiesta e proposta nerazzurra, ma quest’ultima mossa potrebbe avvicinare le parti. La volontà è chiara è porta alla permanenza a Milano del ragazzo.