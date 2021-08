Calciomercato Inter, nuovo assalto a Insigne | La proposta al Napoli

Calciomercato Inter, i nerazzurri ci riprovano per Insigne a pochi giorni dalla fine della sessione: il piano per convincere il Napoli.

Inter molto attiva negli ultimi giorni di mercato. I nerazzurri, nonostante gli addii di Hakimi e Lukaku, intendono affrontare la stagione con una rosa competitiva su tutti i fronti in Italia e in Europa. Marotta forza la mano per Correa e Scamacca, ma non sono gli unici nomi seguiti dai nerazzurri per rinforzare l’attacco. Non tramonta infatti nemmeno la pista Insigne, per il quale il dirigente nerazzurro è convinto di poter trovare lo spiraglio giusto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Inter, è Vecino la carta per Insigne

L’attaccante del Napoli, come noto, è alle prese con una querelle contrattuale di difficile soluzione. Al momento, non ci sono novità per il rinnovo dell’accordo in scadenza nel 2022, con un’offerta superiore ai 20 milioni il capitano azzurro potrebbe partire. Esborso che Marotta reputa comunque elevato, ma, secondo ‘Tuttosport’, la carta per abbassare la richiesta cash dei partenopei potrebbe essere Matias Vecino, giocatore gradito a Spalletti e profilo che potrebbe essere utile per il centrocampo del Napoli.