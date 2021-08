Calciomercato Inter, Correa vicinissimo | Annuncio dello sponsor

Simone Inzaghi si appresta a riabbracciare Correa, vicinissimo a lasciare la Lazio: annuncio dello sponsor dell’Inter

Mentre tutti gli occhi del mondo sono su Kylian Mbappé, con l’offerta da 160 milioni del Real Madrid al PSG, i dirigenti nerazzurri sono al lavoro per consegnare al più presto l’attaccante a Simone Inzaghi. Dopo l’arrivo di Dzeko, dalla Capitale si appresta ad arrivare anche il secondo rinforzo offensivo: come anticipato su queste pagine, Correa è vicinissimo all’Inter. Intanto, arriva l’annuncio dello sponsor. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, accordo vicino | Annuncio di Socios su Correa

Il nuovo sponsor di maglia dell’Inter, ‘Socios’, ha di fatto annunciato sui propri social l’arrivo di Correa. Lo sponsor ha postato una foto del premio ‘Oscar’ Joaquin Phoenix dicendo: “il nostro secondo Joaquin preferito”. Un chiaro segnale del fatto che l’attaccante argentino sia vicinissimo al club meneghino. Niente Belotti, sarà il ‘Tucu’ il secondo rinforzo offensivo di Simone Inzaghi per sopperire alla partenza di Romelu Lukaku. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La volontà di Correa è chiara da diversi mesi: l’argentino vuole lasciare la Lazio e sarebbe molto felice di raggiungere Inzaghi a Milano. Il tecnico ha aiutato l’attaccante a diventare uno dei migliori giocatori del calcio italiano e potrebbe rappresentare anche la soluzione migliore per effettuare un ulteriore step nella sua carriera.