Fabrizio Biasin fa il punto sul calciomercato dell’Inter. Ai microfoni di CMIT TV, il giornalista ha parlato del nuovo attaccante nerazzurro

L’Inter di Simone Inzaghi è in attesa di un nuovo attaccante. Come raccontato i nerazzurri vorrebbero chiudere per Correa. Non è un segreto che l’argentino sia il preferito del tecnico: c’è ottimismo affinché l’affare vada in porto ma i nerazzurri non vogliono andare oltre i 30 milioni di euro. Sullo sfondo resta Belotti.

A fare il punto sul prossimo colpo dell’Inter è Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di CMIT TV: “I nerazzurri hanno offerto 30 milioni per Correa, aspetta la risposta e non andrà oltre. Se la Lazioaccetta, diventa nerazzurro, visto che il giocatore ha dato l’ok. C’è comunque l’alternativa, ha bloccato Belotti a 20 milioni. Ha già l’accordo con Cairo“.

Ancora su Correa – “Ha ricevuto offerte anche dall’estero ma vuole andare all’Inter ma è Lotito a fare il prezzo – prosegue Biasin -. 30 milioni non bastano, si spera dunque che il presidente accetti”.

Solo l’attaccante – “Tendenzialmente fatto l’attaccante, penso che il calciomercato sarà chiuso. E con l’arrivo di uno tra Correa e Belotti, Marotta e i suoi saranno stati bravissimi”.

Ronaldo – “Tutti quanti si direbbero addio. Per me proveranno a trovare una soluzione, anche se è difficile”.