Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la cessione di un attaccante in Serie A. Ecco tutti i dettagli

Lascerà l’Inter in queste ore, dopo nemmeno un minuto nella gara col Genoa valevole per la prima giornata di Serie A. Parliamo di Andrea Pinamonti, che in questi minuti ha detto sì all’Empoli il quale già da settimane aveva raggiunto un’intesa col club nerazzurro per il prestito dell’attaccante classe ’99.

Come riporta ‘Sky Sport’, Pinamonti sarà a Empoli già stasera. La società di viale della Liberazione contribuirà al pagamento di circa metà ingaggio, come noto superiore ai 2 milioni coi bonus.