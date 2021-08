Calciomercato, Torreira è atterrato in Italia | A breve la firma

Torreira è in Italia: il centrocampista si prepara a firmare il suo nuovo contratto con la Fiorentina per poi aggregarsi alla squadra di Italiano

Lucas Torreira è arrivato in Italia, all’aeroporto di Pisa. Il centrocampista uruguaiano è pronto per la sua nuova avventura con la Fiorentina dopo aver vestito, in Serie A, la maglia della Sampdoria. Già nelle scorse ore il giocatore ex Arsenal e Atletico Madrid aveva condiviso, tramite una storia su Instagram, una foto dall’aereo che lo stava portando nel nostro Paese. Nelle prossime ore, dopo le visite mediche, firmerà il suo contratto con la Fiorentina e potrà aggregarsi alla squadra allenata da Vincenzo Italiano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, tutto confermato: Cunha è arrivato a Madrid

Un accordo totale con l’Arsenal per l’arrivo di Torreira in Toscana: un prestito oneroso dal costo di circa 2 milioni di euro, più l’opzione sul riscatto a fine stagione, fissata a circa 15 milioni di euro. Niente obbligo di riscatto, quindi, con i gigliati che saranno liberi di decidere come proseguire il rapporto con Torreira al termine della stagione.