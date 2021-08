Calciomercato, voglia di Serie A per Brekalo: via libera Wolfsburg

Brekalo vuole lasciare il Wolfsburg e strizza l’occhio alla Serie A: si può chiudere in prestito

Lazio, Fiorentina e non solo. In Serie A piace a tante e chissà che una di queste possa provarci in maniera concreta in questi ultimi giorni di calciomercato. Parliamo di Josip Brekalo, croato classe '98 desideroso di lasciare il Wolfsburg per iniziare una nuova avventura altrove. La Spagna e proprio l'Italia sono le mete più gradite del croato, giovane sì ma con già tanta esperienza in campo internazionale.

Il club tedesco è pronto ad accontentarlo, non a caso ha da tempo aperto alla cessione un prestito con obbligo però di riscatto visto che il suo contratto scade nel 2023. Staremo a vedere se per Brekalo succederà qualcosa negli ultimi giorni di questa sessione estiva.