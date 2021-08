Serie A, Sampdoria-Milan 0-1 | Buona la prima anche per Pioli: decide Brahim Diaz

Sampdoria Milan 0-1: Brahim Diaz regala i primi tre punti stagionali alla squadra di Pioli

Buona la prima anche per il Milan di Pioli. I rossoneri passano sul campo della Sampdoria e rispondono a tutte le big, vincenti all’esordio, ad eccezione della Juventus. Decide la rete di Brahim Diaz, arrivata dopo solo 9 minuti e difesa senza troppi patemi da Maignan e compagni. Il Milan inizia così la stagione a punteggio pieno, in attesa di Ibra e dei neo arrivati Florenzi e Pellegri. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

SAMPDORIA-MILAN 0-1: 9′ Brahim Diaz

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 3, Roma 3, Lazio 3, Napoli 3, Bologna 3, Sassuolo 3, Atalanta 3, Milan 3, Juventus 1, Udinese 1, Cagliari 1, Spezia 1, Sampdoria 0, Salernitana 0, Verona 0, Torino 0, Fiorentina 0, Empoli 0, Venezia 0, Genoa 0.