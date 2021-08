Serie A, Cagliari-Spezia 2-2: super Joao Pedro salva i sardi

Cagliari-Spezia 2-2, grande partita alla Sardegna Arena: liguri in doppio vantaggio, due reti di Joao Pedro in pochi minuti fissano la parità.

Gol ed emozioni in Cagliari-Spezia, con le due squadre che provano a superarsi ma chiudono sul 2-2. Rammarico per gli ospiti, avanti 2-0 all’ora di gioco ma ripresi da una doppietta lampo del solito Joao Pedro. Semplici e Thiago Motta possono essere soddisfatti comunque del gioco espresso e anche di aver mosso la classifica con un punto.

Pronti via e Gyasi, da fuori area, brucia Cragno con un gran tiro. Gara in salita per il Cagliari che non si perde d’animo e ha una grande chance con Walukiewicz per pareggiare, ma lo Spezia è sempre pericoloso in ripartenza. Grande ritmo anche nella ripresa, Joao Pedro e Pavoletti sfiorano il pari più volte ma una grande azione corale degli ospiti viene finalizzata da Bastoni per il 2-0. Gara finita? Niente affatto, Joao Pedro non ci sta e prima accorcia dal limite, quindi, pochi secondi dopo, realizza su rigore. Batti e ribatti fino alla fine, ma il punteggio non si sblocca più.

CAGLIARI-SPEZIA 2-2 – 7′ Gyasi (S), 58′ Bastoni (S), 62′, 66′ rig. Joao Pedro (C)