Sampdoria-Milan, Pioli: “Donnarumma e Calhanoglu? Non rimpiangiamo nessuno”

Sampdoria-Milan, il commento del tecnico rossonero Pioli al termine della gara vinta per 1-0 a Marassi.

Il Milan risponde alle altre big e passa per 1-0 sul campo della Sampdoria all’esordio in campionato. Un successo importante per la squadra di Pioli per partire con il piede giusto. Il tecnico rossonero, ai microfoni di ‘DAZN’, ha commentato così il successo dei suoi: “Possiamo migliorare tante situazioni. Mi è piaciuto però come abbiamo tenuto il campo e affrontato la partita, sono soddisfatto della prestazione. Mi fa piacere che Tonali, Krunic, Leao, Brahim Diaz siano cresciuti tanto, in questa squadra sono in molti a potersi sentire titolari, avremo tante gare. Tutti devono continuare a lavorare per migliorarsi. Giroud? E’ un giocatore e un uomo di spessore, ci darà tanto dentro e fuori dal campo. E’ fondamentale provare a creare superiorità numerica in tutte le situazioni, avere un portiere come Maignan che lancia a 60 metri aumenta le nostre soluzioni. Siamo una squadra forte, ormai ci conoscono, dobbiamo variare e trovare nuovi spartiti, in Italia non si può avere sempre lo stesso canovaccio, di fronte ad allenatori molto preparati. Florenzi? E’ un giocatore di grande intelligenza, che sa stare in campo, mi da’ la possibilità di schierarlo in varie posizioni e dunque di schierare la squadra in modi diversi”.

Sui giocatori che hanno detto addio: “Donnarumma e Calhanoglu? Li ringraziamo, ma non rimpiangiamo nessuno, hanno fatto altre scelte. Siamo in un club che è ambizioso, questo mi da’ soddisfazione così come a tutto il gruppo”.