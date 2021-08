Serie A, Sampdoria-Milan | I convocati ufficiali di Pioli: subito Florenzi

Questa sera tocca al Milan esordire in Serie A contro la Sampdoria: ecco i convocati di Stefano Pioli per la sfida di Marassi

Hanno vinto tutte le big di Serie A, tranne la Juventus fermata sul 2-2 dall’Udinese alla ‘Dacia Arena’. Questa sera tocca al Milan, che deve subito rispondere alle vittorie delle altre: a ‘Marassi’ i rossoneri sono attesi dalla Sampdoria. Stefano Pioli, intanto, ha diramato i convocati per la sfida di questa sera: nessuna sorpresa e subito Florenzi chiamato in causa. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Sampdoria-Milan, i convocati di Pioli

PORTIERI: Maignan, Plizzari, Tătărușanu.

DIFENSORI: Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Castillejo, Díaz, Krunić, Pobega, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Giroud, Leão, Maldini, Rebić.