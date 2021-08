PAGELLE E TABELLINO SAMPDORIA-MILAN 0-1: Super Brahim-Maignan! Audero-Theo da dimenticare

Pagelle e tabellino del primo tempo di Sampdoria-Milan, match valido per la prima giornata di Serie A

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il Milan inizia bene, conquistando tre punti preziosi contro la Sampdoria. Decisivi il nuovo numero dieci, Brahim Diaz (suo il gol), e il nuovo portiere, Mike Maignan, che fanno dimenticare subito il passato. Male Theo Hernandez tra i rossoneri. Decisivo, in negativo, tra i blucerchiati, Audero.

SAMPDORIA

Audero 4,5 – Si mette in mostra con diversi interventi ma è imperdonabile in occasione del gol di Brahim. Doveva far di più senza alcun dubbio.

Bereszynski 5 – Non riesce a contenere Leao ed è poco presente in fase offensiva. Nel finale fa un fallaccio inutile su Theo, con cui rischia tantissimo.

Yoshida 6,5 – Buona prova del centrale giapponese, sempre attento su Giroud

Colley 6,5 – Tiene a bada, col mestiere Olivier Giroud. Il francese fa bene quando gli gioca lontano.

Augello 5 – Fatica parecchio con gli attaccanti rossoneri. Il gol di Brahim Diaz nasce anche per via del troppo spazio concesso a Calabria.Dal 70′ Murru 6 – Prova a dare il suo apporto, riuscendo a spingere meglio del compagno sostituito

Thorsby 5 – Né lui né il compagno di reparto coprono su Brahim Diaz. Non riesce a contenere lo spagnolo.

Ekdal 5 – Primo tempo da dimenticare, come il norvegese. Cresce nella ripresa ma non basta. Dall’85’ Adrien -s.v.

Candreva 6,5 – Tanta corsa e qualità, è sempre l’uomo in più della Sampdoria. Presente con i suoi cross fino alla fine.

Gabbiadini 6 – Si fa vedere su punizione, impegnando Maignan. E’ l’uomo più pericoloso, sfruttando la serata no di Theo. Dal 71′ Verre 6 – Entra bene in campo dando vivacità all’attacco doriano.

Damsgaard 5 – Primo tempo incolore per il danese. Meglio nella ripresa ma è troppo timido. E’ il lontano parente di quello ammirato agli Europei.

Quagliarella 5 – Sparisce tra le maglie di Kjaer e Tomori.

All. D’Aversa 6 – La sua Sampdoria esce alla distanza. Ci prova fino alla fine ma paga l’errore di Audero.

MILAN

Maignan 7,5 – Lo stile non è impeccabile quando manda il pallone sulla traversa ma è sempre efficace. Ha tanta personalità e lo dimostra quando ha il pallone tra i piedi.

Calabria 7 – E’ il Calabria ammirato la scorsa stagione. Corre per tutta la partita, con qualità, sfornando assist a ripetizione. Il primo è deciso per il gol di Brahim Diaz. Dall’89’ Romagnoli s.v.

Kjaer 7 – Partita perfetta del centrale danese, vero leader del Milan.

Tomori 6,5 – Ottimo match anche del centrale inglese, che riparte come aveva finito. Mezzo punto meno del compagno per uno svarione nel finale

Theo Hernandez 5 – Non spinge ed è spesso distratto. Il vero Theo è un altro, sicuramente il peggio tra i rossoneri

Tonali 7 – Gioca a testa alta, provando spesso la giocata. In fase difensiva è davvero prezioso come dimostra l’intervento nei minuti finali. Chiude il match alla grande

Krunic 5,5 – Sbaglia un gol clamoroso da due passi. Tanta legna ma zero qualità. Spostato sulla trequarti sparisce dai radar della partita

Saelemaekers 6 – La solita classica partita del belga. Corre tanto, anche per i compagni, ma è poco presente sotto porta. Dal 78′ Florenzi s.v.

Diaz 7,5 – Una partita da vero numero dieci. Sblocca il match, con la complicità di Audero, poi è ovunque, si abbassa facendo giocare bene il Milan 69′ Bennacer 6 – Le sue geometrie mancano tanto

Leao 6,5 – Si accende ad intermittenza ma quando punta l’uomo lo salta sistematicamente. Dal 69′ Rebic 6 – Entra con la giusta intensità in campo, gioca per la squadra e sfiora il gol con un tiro a giro

Giroud 6 – Non ha palle giocabili per essere decisivo sotto porta. Gioca per la squadra, mettendo in campo tutto il suo carisma

All. Pioli 6,5 – Il suo Milan è solido e porta a casa tre punti preziosi contro un’ottima Sampdoria. La decide il nuovo dieci

Guida 6

TABELLINO

SAMPDORIA-MILAN 0-1

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Candreva, Gabbiadini, Damsgaard, Quagliarella. All: D’Aversa. A disposizione: Falcone, Ravaglia, Chabot,, Depaoli, Ferrari, Murru, Tonelli, Askildsen, Silva, Trimboli, Verre.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (C), Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. A disp: Plizzari, Tătărușanu, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Florenzi, Castillejo, Bennacer, Pobega, Maldini, Rebic. All: Stefano Pioli.

GOL: 9′ Brahim Diaz (M)

ARBITRO: GUIDA

AMMONITI: 33′ Gabbiadini (S), 86′ Kjaer (M), Murru (S), Bereszynski (S)

ESPULSI: