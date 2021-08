Napoli-Venezia: Spalletti ha commentato la prima vittoria sulla panchina della squadra azzurra. L’annuncio su Insigne

Buona la prima per il nuovo Napoli di Spalletti. Queste le dichiarazioni dell'allenatore azzurro ai microfoni di 'DAZN'.

ESORDIO – “L’emozione c’è sempre nel nostro lavoro, perché coinvolge il sentimento di molte persone, anche quelle non presenti allo stadio. Se poi questo lavoro lo fai essendo l’allenatore del Napoli, ancora di più. Questa partita vale più di una sola gara, perché ci sono state delle situazioni che in condizioni normali ci volevamo più gare per andarle ad analizzare. Abbiamo avuto tante notizie da inculcare alla squadra”.

INSIGNE – “Se resta? Posso aggiungere quello che lui ha evidenziato in questa gara, di essere un leader vero che esce nel momento di difficoltà. Dopo la sfortuna di sbagliare un rigore, si propone di tirare il secondo e dà una spinta importante alla vittoria mettendo in partita anche il pubblico”.

OSIMHEN – “L’arbitro Aureliano è stato molto corretto quando me l’ha spiegata. Deve stare attento alle sue reazioni emotive, è un attaccante forte e tutti i difensori cercheranno di aiutarsi limitandone l’esuberanza fisica. Le mani addosso degli avversari le avrà sempre”.