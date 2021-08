Questa mattina Pedro ha completato le visite mediche con la Lazio svolgendo gli esami d’idoneità. Lo spagnolo ex Roma sabato aveva esordito contro l’Empoli

Visite mediche in mattinata per Pedro. L’attaccante spagnolo della Lazio, arrivato dalla Roma la scorsa settimana, si è sottoposto agli esami cardiologici, necessari per ottenere la nuova idoneità sportiva.

Quella ‘vecchia’, ancora valida lo scorso sabato, gli ha consentito di scendere in campo al Castellani di Empoli nel match vinto per 3-1 sabato dai biancocelesti di Sarri contro la formazione di Andreazzoli.