Disservizi Dazn, la Lega Serie A preoccupata: parte la lettera

La prima giornata di Serie A su Dazn ha fatto registrare qualche problema tecnico: la Lega è pronta a chiedere chiarimenti

Sabato si è aperto il campionato 2021/22 che ha fatto segnare una prima svolta storica, ovvero la trasmissione in esclusiva delle partite di Serie A su Dazn. Ad aprire è stata Inter-Genoa, che però ha fatto registrare non pochi problemi tecnici e disservizi, che ovviamente hanno scatenato le reazioni dei telespettatori sui social e non solo. Un aspetto che non è piaciuto neanche ai club. Come riporta ‘La Repubblica’, infatti, nella giornata di oggi la Lega Serie A chiederà conto a Dazn – che ha spiegato come i problemi siano stati risolti in pochi minuti – dei disservizi su alcune partite di questa giornata di campionato.

Quella di ieri sarebbe stata una giornata di agitazione nelle chat dei presidenti e dirigenti, per questo i vertici della Lega avrebbero deciso di scrivere una lettera a Dazn. Un avviso che servirà anche in vista del weekend del 12 settembre quando si giocheranno Milan-Lazio e ovviamente Juve-Napoli. Nel frattempo Dazn lancerà anche ‘Zona Gol’, per seguire le partite in contemporanea.