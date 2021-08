Il Milan è a caccia di un altro innesto sulla trequarti ed è spuntato un altro nome: arriva anche la conferma diretta e ufficiale del ds

Il Milan può essere definita in qualche modo la regina del calciomercato in questa Serie A. Con l’arrivo di Pietro Pellegri saliranno a otto i rinforzi estivi centrati da Paolo Maldini, con ancora un paio di innesti da trovare. Uno a centrocampo e un altro sulla trequarti, probabilmente Bakayoko e un nome per cui ancora non è stata verosimilmente data l’accelerata finale. Sono tornati a circolare anche profili come Sarabia del PSG e Corona del Porto, ma anche Junior Messias del Crotone. Il brasiliano è reduce da una grande stagione con il Crotone e su di lui ci sono tante squadre interessate, in particolare Torino e Monza.

A proposito della pista Milan per il classe ’91 è intervenuto a ‘okcalciomercato.it’ lo stesso ds dei calabresi Beppe Ursino: “Non c’è nessun incontro previsto con il Milan. Messias lascerà il Crotone prima della fine del mercato, ma in questo momento non c’è niente di concreto. Interessa certamente al Milan, ma anche ad altri club di Serie A che lo hanno chiesto“.