CM.IT | Calciomercato Lazio, Basic ad un passo: Escalante in uscita

La Lazio ha praticamente chiuso per Toma Basic, che entro un paio di giorni arriverà nella capitale

Un altro tassello per Maurizio Sarri. La Lazio è ad un passo da Toma Basic, centrocampista croato classe ’96, in arrivo dal Bordeaux. Il mediano entro 48 ore sarà nella Capitale e svolgerà le visite mediche per ottenere l’idoneità sportiva. L’accordo, come raccolto da Calciomercato.it, era già stato trovato da tempo: contratto triennale da almeno 1,2 milioni di euro a stagione più bonus per il giocatore.

Ai francesi la Lazio verserà circa 9 milioni di euro, comprensivi di bonus. L’operazione potrebbe essere collegata alla possibile uscita di Gonzalo Escalante, regista accostato nei giorni scorsi al Marsiglia, ma che piace anche in Spagna.