CM.IT | Calciomercato Fiorentina, Atletico-Cunha: sprint finale

L’Atletico Madrid ha trovato un’intesa di massima per Cunha. I Colchoneros abbandonano così la pista Vlahovic

Il muro alzato da Rocco Commisso per Dusan Vlahovic, ha spinto l’Atletico Madrid a cercare un nuovo centravanti altrove.

Non sono bastati 50 milioni di euro più 5 di bonus per convincere la Fiorentina a cedere il bomber serbo, i Colchoneros – come raccontato – hanno così intensificato i contatti con l’Hertha Berlino per Matheus Cunha. I tedeschi, che partivano da una richiesta di almeno 35 milioni di euro, bonus esclusi, sono oggi pronti ad accettare un’offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus. Come raccolto da Calciomercato.it, è stata dunque raggiunta un’intesa di massima tra le parti, che lavoreranno ora per raggiungere un accordo definitivo. La trattativa, infatti, non è da considerarsi chiusa al 100%. Per il giocatore pronto un contratto da cinque anni, con possibile accordo per un’altra stagione