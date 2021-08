Calciomercato, Arteta in bilico | Arsenal tra Conte e... Wenger

Arsenal ancora in difficoltà e Arteta è sempre più in bilico: Conte osserva la situazione, ma i Gunners valutano il clamoroso ritorno

Non riesce ad ingranare l’Arsenal targata Mikel Arteta: anche in casa contro il Chelsea è arrivata una netta sconfitta per 2-0. Il futuro del tecnico basco sulla panchina dei ‘Gunners’ resta incerto: dall’ex assistente di Guardiola ci si aspettava molto di più, sia a livello di gioco che di risultati, ma le difficoltà non sembrano cessare. Ora la dirigenza londinese sta iniziando a guardarsi intorno e a valutare un possibile cambio in panchina: tra i candidati c’è anche Antonio Conte. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Arsenal, niente Conte | Può tornare Wenger

Secondo quanto riportato da ‘Indykaila News’, l’Arsenal starebbe valutando il clamoroso ritorno di Arsène Wenger: il tecnico francese avrebbe un ruolo da traghettatore fino al termine della stagione, quando i ‘Gunners’ dovrebbero affidare la panchina a Brendan Rodgers. Una strategia che vedrebbe due grandi sconfitti: Mikel Arteta, esonerato e scaricato dal club londinese, e Antonio Conte. Il tecnico leccese, infatti, resterebbe ancora senza panchina dopo l’addio all’Inter. L’ex allenatore della Juventus continua a cercare una nuova avventura, una piazza in cui ampliare il proprio palmares con nuovi successi. L’Arsenal, però, potrebbe virare su altre soluzioni.